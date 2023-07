Rosette, 79 ans : elle a survécu troi jours dans un ravin

C'est un détail au bord de la route qui a sauvé Rosette, 79 ans. Mardi, Alain et Vincent sont à la recherche de leur voisine. Elle n'a pas donné signe de vie depuis qu'elle a emprunté cette route sinueuse, en images, trois jours plus tôt. “J’ai dû descendre quoi, un petit mètre-là peut-être. Et quand j’ai senti l’odeur de l’essence, je me suis dit, il y a eu quelque chose, ça sent un accident.“, raconte Vincent. Il s'est engagé dans le ravin et découvre la voiture de la septuagénaire, à 60 mètres plus bas. Rosette a passé trois jours sans boire ni manger. Elle ne souffre pourtant que de légères blessures au thorax. Peu de temps après, les secours interviennent et remontent la victime à l'aide de cordes. Rosette doit aussi sa survie au diabète, son taux élevé de sucre dans le sang lui a permis de tenir plus longtemps. Dans le village, les habitants saluent l'héroïsme des deux voisins. "Grâce à Alain et à Vincent, elle a pu être sauvée. C'est une belle histoire.", dit une habitante du village. La victime est toujours hospitalisée et les raisons de sa sortie de route sont pour l'instant inconnues. TF1 | Reportage V. David, N. Hadj Bouziane