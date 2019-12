Roumanie : les fantômes de Ceausescu hantent encore 30 ans après

Le 25 décembre 1989, les Roumains se sont à leur tour libérés de la dictature communiste après la Pologne, la Hongrie et la Tchécoslovaquie, et après la chute du mur de Berlin. Une dictature incarnée par un couple terrible, Nicolae et Élena Ceausescu. Les images terribles de leur arrestation, puis leur exécution après un procès sommaire hantent encore les mémoires. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.