Route des retours : la France en rouge

C’est l’heure du départ pour cette famille qui rentre chez elle à Paris, le coffre plein à craquer. Ce samedi matin dans ce camping, beaucoup de vacanciers, qui s’apprêtent à partir, préparent leurs valises et font le ménage. Voilà comment certains s’organisent. "Madame a pris le petit pour aller à la piscine. Comme ça, je peux passer la serpillière tout tranquille avant qu’ils ne reviennent", explique ce père de famille. Une grosse journée de travail pour la responsable de l’hébergement qui doit gérer ce samedi 150 départs, et autant d’arrivées en quelques heures seulement. Effectivement, au bord de la piscine, certains en profitent jusqu’à la dernière minute avant de reprendre la route. Mais les vacances ne sont pas finies pour tout le monde. "On a encore beaucoup de gens qui arrivent sur la semaine prochaine, et même sur la première semaine de septembre alors que c'est la rentrée scolaire", confie le directeur de ce camping. Son établissement affiche complet depuis début juillet. La saison 2022 est déjà réussie. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guerard