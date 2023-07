Route des vacances : cap à l'Ouest

Paris à huit heures. Un dernier au revoir au bureau et les bagages sont chargés. Le GPS nous indique 4h53 de route jusqu'à Larmor-Plage, en Bretagne. Nous mettons cap à l'Ouest comme beaucoup de Français cette année. Bonne nouvelle, la circulation est fluide pour sortir d'Île-de-France. Premier arrêt sur une aire d'autoroute et là, on doit s'arrêter. Certains se sont pourtant levés tôt, pensant éviter du monde. L'Ouest du pays est une destination particulièrement prisée cet été, car plus économique. Une autre famille a, elle aussi, pris la route de la côte atlantique, direction l'air frais dans un camping. Et qui dit départ en vacances, dit surtout une bonne organisation, notamment dans la voiture. C'est déjà l'heure de reprendre la route des vacances. Nous passons le péage sans problème. Mais un peu plus loin, nous sommes dans les premiers bouchons. Chacun prend son mal en patience. Allez, la plage et le soleil ne sont plus très loin. TF1 | Reportage L. Deschateaux, A. Pocry