Route des vacances : faire étape dans un village

C'est une matinée noire où nous avons tenté de passer la seconde sur une autoroute chargée et des nationales engorgées. Et si nous changions de vitesse dans un village étape comme Charolles (Saône-et-Loire), à l'heure des bouchons. Nous ralentissons le pas comme Sylvie et Patrick en route pour la Sarthe. "On prend notre temps pour rentrer. (...) On n'est pas pressé", confie Patrick. C'est le moment des visites et des pauses photo à l'ombre du château des ducs de Bourgogne avant de reprendre le volant. Qu'est-ce qu'on mange ? Du bœuf charolais, bien sûr. Les restaurants voient leurs fréquentations doublées les jours de chassé-croisé. Pourquoi pas un petit café noir au bistrot de Charolles pour se détendre ? Le temps de vérifier le niveau d'huile dans l'un des six garages, c'est aussi cela un village étape. Puis repartir, en voiture pour madame et à moto pour monsieur, chacun à son rythme sur la route des vacances. TF1 | Reportage G. Charnay, Q. Russel