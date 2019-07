Route des vacances : ils veillent sur vous

Veiller à la sécurité des automobilistes et à la fluidité du trafic, c'est une mission commune aux patrouilleurs et aux opérateurs du PC. Ces derniers réceptionnent tous les appels passés depuis les bornes. Tous les évènements signalés sont diffusés via la radio autoroute info, ou sur les panneaux d'information. Un métier bien souvent invisible par les vacanciers. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/07/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.