Route des vacances : les gendarmes vous surveillent

Toute la matinée, les gendarmes ont multiplié les contrôles sur les routes. En plein chassé-croisé, plus de 300 gendarmes sont mobilisés sur l'ensemble du département de l'Hérault. Tout juste installés sur ce rond point de départemental et déjà les motocyclistes de l'escadron interpellent un automobiliste. Son comportement incite les gendarmes à le faire souffler dans un éthylotest. Résultat, le test d’alcoolémie est positif. Un peu plus loin, c'est un autre automobiliste qui est vu avec son téléphone à la main. Les gendarmes procèdent à son interpellation. Téléphoner au volant multiplie par trois le risque d'accidents alors, il faut aussi faire de la pédagogie. Nous regagnons l'autoroute A9 pour un contrôle de vitesse aux jumelles. Le conducteur est suivi par le véhicule d’intervention rapide. Il roulait 30 km/h au-dessus de la vitesse autorisée et risque de perdre trois points ainsi que 135 euros d'amende. Ces missions de contrôle vont se poursuivre toute la journée. En tout, 5 000 véhicules par heures sont attendus sur l'A9. C'est trois fois plus que d'habitude. TF1 | Reportage L. Deschteaux, C. Arrigoni