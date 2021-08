Route d'Espagne : bouchons et canicule accompagnent les automobilistes

Les premiers bouchons de la journée, on les passe sous un soleil de plomb. Il est à peine onze heures et déjà 31 °C au thermomètre. Au péage du Perthus (Pyrénées-Orientales), l'inquiétude monte un peu. "Ça ne fait que 20 minutes qu'on est ici, là, ça commence à être chaud", se plaint un automobiliste. Ce samedi, des dizaines de milliers de familles emprunteront l'autoroute A9, passage obligé pour se rendre en Espagne ou pour rentrer de vacances. Les plus prévoyants sont partis aux aurores. La preuve, beaucoup de monde étaient déjà présents à la frontière de très bon matin. "On a pris la route ce matin à 4h30 pour éviter les embouteillages", explique un père de famille venu de Lyon. Les embouteillages et les fortes chaleurs, double peine pour Yannick Brice, qui vient de Normandie avec sa famille et ses amis. Deux voitures où l'on roule serré à cinq par habitacle. Mieux valait partir la nuit. Les week-ends du quinze août, on enregistre en moyenne 700 km de bouchons. Cette année, Bison Futé a prévenu : puisque la canicule s'invite, le mieux est encore de reporter vos déplacements.