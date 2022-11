Route du Rhum 2022 : le départ de la course reporté à "mardi ou mercredi"

C'est une image que les spectateurs ne pensaient pas voir aujourd'hui. Certains bateaux rentrent à quai, sous un ciel gris, à moins de 24 heures du départ. Alors, forcément, à Saint-Malo, il y a des déçus : "C'est dommage ! On a les enfants et tout ça, alors on voulait en profiter, mais", "l'objectif, c'était de voir la course, d'avoir cette adrénaline qui monte. Là, la rentrée scolaire, on ne va rien voir du tout", "on profite et on verra le départ sur Internet". C'est dans cette pièce que tout s'est joué ce matin. Pour le météorologue de la course, la dépression n'aurait pas pu être évitée par les skippers. Des rafales jusqu'à 92 km/h, et des creux de 7 mètres sont attendus dans la Manche dès lundi. Du côté des marins, on salue la décision de l'organisation. Il y aurait pu avoir beaucoup de casses matériels, dit le vainqueur du dernier Vendée Globe Yannick Bestaven, skipper Imocas maître coq. Pour voir les 138 skippers prendre le large, beaucoup sont venus de loin qui tente malgré tout de relativiser. Le départ en direction de la Guadeloupe devrait avoir lieu mardi ou mercredi selon l'évolution de la météo. TF1 | Reportage K. Gaignoux, S. Guerche