Route Nationale : bord de mer, les habitants chassés par les touristes ?

Dans une commune, un peu plus de 70% des habitations sont des résidences secondaires. Hors saison, la ville est très calme et trouver un logement à l’année est un défi, malgré une quinzaine d’agences immobilières. En continuant notre recherche sur le front de mer, la chance semble enfin nous sourire. Nous avons enfin trouvé un panneau à louer. Mais très vite, c’est une nouvelle déception. Samuel a vécu la même expérience en s’installant dans la région. Il est boulanger à Quiberon. Mais c’était impossible de trouver un logement sur la presqu'île. Il a finalement réussi à acheter une maison, mais à 25 kilomètres de son travail. Alors, faut-il en vouloir à ces touristes et à ces urbains qui viennent faire monter les prix ? C’est tout le débat. Pour le patron, cet afflux de touristes est une aubaine, mais pour répondre à la demande, il faut embaucher des saisonniers l’été. Et il faut donc pouvoir les loger. Faute de logement, la population permanente diminue. En quinze ans, il y a eu presque 10% d’habitants en moins. TF1 | Reportage L. Zajdela, S. Deperrois, D. Salmon