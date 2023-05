Route nationale : comment attirer de nouveaux habitants dans les villages

Dans la Nièvre, un département qui se dépeuple, moins de 30 000 habitants d'ici 2050, une petite ville mène un combat, celui d'attirer du monde à la campagne. Il s'agit de Lormes, 1 200 habitants, qui est présenté par la mairie comme la petite ville du futur. À première vue, rien de très moderne. Mais dans chaque coin de rue, des panneaux de chantier indiquent des rénovations. Depuis le confinement, les maisons se vendent comme des petits pains. Cent soixante-quinze nouveaux habitants en trois ans, attirés par le foncier bon marché et le charme de la campagne. Et bonne nouvelle pour la commune, ils ont du pouvoir d'achat. Certains ont déjà investi le centre-ville, ouvert des galeries d'art, des cafés associatifs, des projets subventionnés par la mairie, comme la transformation de l'ancienne usine hydraulique de la ville en atelier pour des artisans. Cela s'appellera la manufacture collaborative rurale de proximité. Le jargon est un peu administratif, mais l'idée est de créer de l'emploi pour des artisans et de leur fournir des matériels de pointe. Au total, deux millions d'euros ont été investis par une société parisienne, la ville, la région et le département. Mais est-ce que cela correspond vraiment aux besoins des locaux ? La plupart font remarquer le manque de commerce de proximité et des fermetures d'écoles. L'Éducation nationale s'apprête à fermer à Lormes une classe de maternelle faute d'élève. C'est tout le paradoxe que rencontre le maire. Ce sont essentiellement des quinquagénaires qui s'installent en télétravail ou en résidence secondaire, mais finalement peu de familles. Bref, le défi est d'intégrer les nouveaux venu pour qu'ils restent et que la ville soit à nouveau attractive. Voilà peut-être la clé de la transmission : si les nouveaux arrivés veulent s'intégrer, il leur faudra s'appuyer sur ce qui existe déjà. Et alors, Lormes sera peut-être un exemple de village du futur. TF1 | Reportage J. De Francqueville, S. Iorgulescu