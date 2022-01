Route Nationale : Des vies à l'ombre de la centrale nucléaire

Au bord de la mer du nord, Gravelline est une ville coquette, tirée à quatre épingles, prospère. Ici, on ne manque de rien. Monsieur le Maire nous a donné rendez-vous dans son immense centre de loisir. Ce stade ferait la fierté de la commune, beaucoup plus grosse. Mais lui, il voudrait bien l'agrandir encore un peu. Un peu plus loin se trouve la centrale nucléaire. Elle dispose de six réacteurs et c'est la plus puissante d'Europe. On peut dire que c'est le poumon économique de Gravelline. EDF a prévu d'investir des milliards d'euros. Il était temps que les responsables politiques redécouvrent les charmes de ville. Sous les pylônes, nous rencontrons aussi Dominique, un nomade nucléaire. Il va de centrale en centrale, au gré des contrats de sous-traitance. À 62 ans, soudeur ultra spécialisé, il vit dans son camping-car et gagne 2 300 euros par mois. Très fier de travailler dans la société, Dominique s'interroge. C'est un gros problème, car un réacteur nucléaire, c'est un peu d'uranium et beaucoup de plomberies. Pour relancer cette industrie, il faudrait former dès maintenant plusieurs milliers de tuyauteurs, chaudronniers et de soudeurs. Ce centre d'apprentissage à cinq minutes de la centrale a ouvert une formation pour douze personnes et n'a réussi à recruter que six jeunes. Le formateur trouve que les candidats à la présidentielle ne parlent pas assez d'apprentissage. Des emplois qui viennent parfois des entreprises surprenantes comme OVHcloud. Historiquement, son activité est centrée sur l'informatique. La société recherche aussi beaucoup de profils pour gérer les infrastructures. Lors du reportage, nous voulions débrancher. Alors, nous avons rejoint Olivier, au milieu de sa cueillette. Ce dernier est arrivé ici il y a une dizaine d'années. Il a créé ce potager pédagogique en permaculture et rêve d'une société moins gourmande en électricité. À l'origine anti-nucléaire, son opinion a évolué. À Gravelline, beaucoup espèrent au contraire que le site sera retenu pour bâtir de nouveaux réacteurs comme le souhaite une partie des candidats. T F1 | Reportage M. De Chevigny, R. Roiné