6000km plus tard, nous voilà de retour à Paris. Et Séverine, jolie accordéoniste de Montmartre, n’a pas franchement le cœur à la fête en pensant à la campagne présidentielle et elle le fait savoir ! Et ce n’est pas la seule… TF1 vous emmène, avec route nationale, à la rencontre des Français et de leurs préoccupations concernant l’élection à venir.