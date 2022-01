Route nationale, épisode 2 : le logement, oublié de la campagne

À quelques kilomètres de la côte, Beaussais-sur-Mer était une paisible petite bourgade des Côtes-d'Armor. Mais en quelques années, c'est devenu le paradis du lotissement. Au moins 200 maisons individuelles y ont été bâties ces dernières années. À chaque fois qu'il prend le volant ou presque, Monsieur le Maire en découvre de nouvelles. À l'entendre, les Français se sont lancés dans une ruée vers l'Ouest. Les promoteurs et acheteurs viennent des quatre coins de la France. Beaussais-sur-Mer est une campagne toute proche des plages, dans un bassin d'emplois dynamique à trois heures de TGV de Paris. Mais les villes de la cote avec vue sont trop chères. Nous reprenons la route vers l'une de ces petites villes de la cote, aux volets clos et d'où les Bretons se sentent parfois un peu évincés. Nous rencontrons leurs nouveaux occupants. La crise sanitaire et surtout le télétravail a déclenché leur déménagement. Après quelques mois de location, cette famille a acheté le logement de ses rêves à deux pas de la plage dans le centre de Dinar en Ille-et-Vilaine. Le prix était de 850 000 euros, hors de portée des Dinardais. Pour cette famille, la question de logement devra faire partie des débats de la campagne présidentielle. C'est aussi l'avis de Matthieu Boureille, boulanger depuis 15 ans à Saint-Malo. Il a abandonné l'idée de trouver un logement proche. Les appartements au-dessus de sa boutique sont des locations saisonnières dont le prix flambe. Elles sont réservées aux touristes et hors de portée des habitants comme Matthieu et de nombreux jeunes. Pour la prochaine élection présidentielle, ce boulanger votera pour celui qui répondra à son problème. La suite dans le reportage ci-dessous. TF1 | Reportage M De Chevigny, V. Pierron