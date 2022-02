Route nationale - Épisode 3 : Châteaubriant, une ville en plein boom économique

La région du grand ouest est en plein boom économique. Châteaubriant est l'une de ces petites villes dont on n'entend jamais parler. Un château ? De vieilles pierres endormies ? Pas du tout, c'est tout le contraire. L'industrie y tourne en plein régime. Poussée, la porte de l'une de ces PME et le patron vous tiendra au pas de course le même discours. '' Le carnet de commandes est plein. Ça fait depuis 12 mois que notre carnet de commandes est plein. On a une visibilité au moins sur six mois. Il faut juste qu'on arrive à recruter suffisamment de collaborateurs", indique Ronan Jaunault, directeur général de RBM Plastiques. Recruter, il ne pense plus qu'à ça. Faute de formation adéquate dans l'enseignement public, il a fondé sa propre académie. Il aimerait bien que les candidats à la présidentielle s'emparent du problème. "Globalement, les salaires et les carrières dans l'industrie sont plutôt intéressants, mais le vrai sujet, c'est d'attirer les jeunes dans l'industrie aujourd'hui. Mais aussi la place de l'industrie en France demain. Ça fait 30 ans qu'elle est un peu dégradée cette image. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a énormément du mal à remplir les filières techniques", estime-t-il. Pourtant, tout n'est pas perdu pour les métiers dit manuels. À la Maison Familiale Rurale, une reconversion est proposée aux adultes qui veulent changer de cremerie puisqu'ils se destinent au noble métier de fromager. Céline était greffière, 5 ans d'étude, des responsabilités. Elle a démissionné sans regret. "Pour vous donner une idée, en étant apprentie, je gagne mieux ma vie qu'en étant greffière", lâche-t-elle. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en en-tête de cet article.33 TF1 | Reportage M.De Chevigny, Q. Danjou