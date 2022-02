Route Nationale - Épisode 4 : Jamais sans ma voiture

La route nationale 7, c'est la route du soleil. Elle ne tient pas vraiment sa promesse aujourd'hui. Mais en une heure à peine, nous voilà déjà, au moins en matière d'automobile, à des kilomètres de la capitale. Une panne sur le bas côté, Michel a le nez dans le capot de sa 4 L. Certes, mais en attendant, faute de vignette antipollution, cette mécanique capricieuse est toujours interdite de circulation à Paris et cela énerve un peu Michel. Les Français aiment leurs voitures à essence. Nous arrivons à Montargis, une petite ville où on ne peut pas vraiment s'en passer. Alors, lorsque certains candidats à la présidentielle parlent de ceux qu'ils appellent les "mobilités tous", cela fait mieux sourire. Montargis est pourtant desservi par le train, mais de la gare, sauf à se rendre tout près en ville, comment faire sans voiture ? Les collectivités locales tentent d'encourager les cyclistes. Les résultats sont limités. À l'entendre, les transports ne sont pas une priorité des candidats à la présidentielle. Le plus souvent, le choix des transports en commun et du vélo, c'est surtout celui du portefeuille. Nous reprenons la route. La nuit tombe et il se fait faim. À Orville, se trouve un restaurant routier. Nous nous invitons à la table des chauffeurs poids lourd. Au menu des conversations, la feuille de paie trop courte. Pour eux, le coupable serait l'Europe qui tirerait le salaire vers le bas. Le lendemain à Montargis, retour au garage. Nicolas est un mécanicien qui aime son travail et qui y réfléchit. Partisan d'une économie plus locale, il n'est pourtant pas convaincu par l'écologie politique. Des voitures conçues pour durer, des politiques de transport à long terme et des normes qui ne tiennent plus d'un quinquennat. Voilà finalement ce que réclament aujourd'hui beaucoup d'automobilistes. T F1 | Reportage M. de Chevigny, R. Roine