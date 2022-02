Route nationale - Episode 5 : l'Aubrac, si loin de Paris

Marc de Chevigny, notre journaliste, fait lieu de guide : “Nous roulons déjà depuis plus d’une heure, depuis Rodez, la grande ville. Ici, pas d’autoroute. pas même de nationale. Sur cette petite départementale, à mesure que l’on s’élève sur le plateau, la végétation se dégarnit. De plus en plus de neige. On est littéralement en zone blanche . D’ailleurs, ici, il n’y a plus de réseau.” Saint-Urcize, 500 habitants l’hiver. Une petite cité de caractère, comme disent les guides touristiques. Charmante, paisible, superbement isolée. Un petit paradis pour télétravailleurs. À un détail près : l’Internet à haut débit y est un peu capricieux. Le département de Cantal n’y a pas encore déployé la fibre optique. Sur les panneaux électoraux délavés, les affiches des régionales de 2021. Ici, la présidentielle ne semble pas encore débutée. Découvrez l’intégralité de ce reportage dans la vidéo ci-dessus. T F1 | Reportage M. de Chevigny, D. Bordier