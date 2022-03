Route Nationale - Episode 6 : pourquoi les retraités se sentent oubliés ?

En France, les plus de 65 ans représentent 19% de la population, mais un tiers des votants. En clair, tous les candidats à la présidentielle le savent : les retraités font les présidents. Nîmes, dans le Gard, est l’une de ces villes de Midi, plébiscitée par les séniors. Notre équipe est partie à la rencontre des plus volubiles d’entre eux. À quelques semaines de la présidentielle, les esprits s’échauffent, sous les cheveux gris. Face à une élection que beaucoup jugent courue d’avance, la tendance est à l’abstention. Ils iront à la pêche. “Non, je n’irai pas voter. Je le dis honnêtement parce que pour nous, ça ne va pas nous améliorer notre condition. je votais toujours avant. Là, je suis un peu écœuré.” À ce point du reportage, nous nous demandions où pouvaient bien se cacher les épouses, les retraitées. Et nous avons entendu de la musique à la maison des associations de la ville d’Alès. La gymn douce, ici, c’est trois fois par semaine. Autant pour s’entretenir que pour se retrouver entre amis. Seulement, chez les membres du troisième âge, tout le monde n’a pas le choix entre le zumba, la pêche ou la pétanque. Nous sortons de la ville, vers les champs où Jean-Marie se penche encore quotidiennement au chevet de ses vignes. Passionné de politique, il regrette un débat qu’il estime un peu tronqué cette année. Comme si les candidats à la présidentielle n’avaient pas vraiment capté l’attention des retraités, à ce jour. T F1 | Reportage M. de Chevigny, P. Lormant