"Route nationale" : parlons salaires !

C'est le sujet tabou, celui dont personne ne parle "les salaires". À Grenoble, le salaire moyen est de 2 450 euros, cela correspond à quelques euros près, à la moyenne nationale. Un peu plus haut sur l'avenue, des manifestants demandent des hausses de salaire. Ils contestent la politique actuelle du gouvernement, qui incite plutôt les entreprises à verser des primes, de l'intéressement ou de la participation. Dans la commune de Voiron, dans le nord de l'Isère, c'est une ville de petite société, à l'image de la France. Plus de 90% des entreprises françaises ont moins de 50 salariés. Christiane Doppler, gérante de "Mise au green", après avoir versé son salaire à la vendeuse, elle doit payer l'équivalent en charge, il ne lui reste plus grand chose. Dans une zone industrielle, nous découvrons une entreprise bien particulière. Dans cette robinetterie, on pratique la transparence salariale. Les salaires sont publiés une fois par an en interne, y compris celui du directeur. L'écart entre le plus haut et bas salaire est très faible, c'est l'une des vertus de ce système. TF1 | Reportage J. De Francqueville, C. Souary, F.Mignard