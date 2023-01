Route nationale : quand le ski fait vivre la vallée

Bourg Saint-Maurice Les Arcs, une commune, pensée comme un trait d'union entre la vallée et les sommets. À la gare de Bourg Saint-Maurice, des trains directs depuis Paris et même de Londres. Les touristes n'ont qu'à prendre un funiculaire et sept minutes plus tard, ils sont aux Arcs, à 1 600 mètres d'altitude. Les taux de réservations sont au plus hauts. Il neige et pourtant, les commerçants sont inquiets. Pour compenser la hausse de sa facture d'électricité, un boulanger va se priver d'un saisonnier. Les moniteurs quant à eux, sont préoccupés par le prix des loyers. L'économie du ski emploie 3 300 saisonniers et 800 salariés chaque hiver. Une saison aux Arcs, c'est 350 millions d'euros de chiffre d'affaires. Après deux ans de pandémie, il est donc crucial qu'il neige suffisamment sur le domaine skiable cet hiver. Mais ce modèle économique est-il voué à durer ? C'est la question que se pose Olivier. Il dame de plus en plus de neige artificielle. Olivier est très bien placé pour l'observer parce qu'en parallèle de son métier d'en haut, la nuit, il élève en bas, le jour, une centaine de tarines, les vaches laitières de la vallée de la Tarentaise. TF1 | Reportage J. De Francqueville, Q. Danjou