Route du Rhum : la parade des écluses à Saint-Malo

Les skippers de la Route du Rhum de cette année 2018 se lanceront ce dimanche 4 novembre à 14 heures au large de Saint-Malo. Il faudra six jours au plus rapide pour rejoindre Point-à-Pitre en Guadeloupe. Mais avant leur départ, les 123 concurrents de cette onzième édition ont tous eu droit aux honneurs de la foule ce samedi.