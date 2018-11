Route du Rhum : portrait d'Armel Le Cléac'h, alias le Chacal

Armel Le Cléac'h, skipper du Maxi Banque Populaire IX et un Vendée Globe au compteur, est l'un des favoris de cette course solitaire de légende. Il domptera seul un trimaran géant de 32 mètres capable de pulvériser les recorrds de vitesse. Le navigateur breton va quitter Saint-Malo dimanche et espère atteindre Pointe-à-Pitre en moins de six jours. A la première place. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.