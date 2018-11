Route du Rhum : le suspense jusqu'à la ligne d'arrivée

Une course n'est jamais gagnée avant la ligne d'arrivée. C'est une évidence que François Gabart doit largement méditer ces dernières heures. Le skipper, en tête de la Route du Rhum, avait jusque-là réalisé la course parfaite. En effet, il devrait toucher terre ce dimanche 11 novembre dans la soirée. Mais voilà, il peine à faire les derniers cinquante kilomètres notamment en raison d'une avarie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.