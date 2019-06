La route des vins d'Alsace à pied, à cheval et à vélo

Une fois par an sur la route des vins d'Alsace, les voitures sont interdites pour laisser la priorité aux modes de transport doux, vélo, roller ou marcheur. Une boucle de 38 km pour redécouvrir le vignoble alsacien, et profiter d'un cadre idyllique. Le "slow-up" traverse des villages typiques du vignoble, et une centaine d'animations sont présentes tout au long du parcours. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.