Routes : dans les fournaises des retours

Un départ aux aurores plutôt qu'une matinée dans les bouchons et la fournaise, vous êtes nombreux à avoir fait ce calcul. Cette famille est partie de Montpellier (Hérault) à cinq heures du matin. Pari réussi, elle a atteint Lyon (Rhône) sans traverser aucun bouchon. Conséquence de cette stratégie, les machines à café n'ont pas réussi à tenir le rythme. Mais beaucoup d'entre vous ont eu le bon réflexe, emporter de l'eau dans la voiture, et de quoi se rafraîchir. Quelques heures plus tard à midi, le thermomètre a grimpé, jusqu'à 32 degrés. À peine sortis de la voiture, les automobilistes se ruent sur les brumisateurs. Personne ne se battra, en revanche, pour une table au soleil. Sur l'autoroute A7, les bouchons, dès 10 heures ce samedi matin, ont mis à rude épreuve la résistance de certains. La température devrait continuer à augmenter ce samedi après-midi. Elle atteindra 36 degrés par endroits dans la Vallée du Rhône. TF1 | Reportage E. Vinzent, S. Thizy