Routes des vacances : après l'asphalte, la mer

La canicule a aussi accompagné les premiers vacanciers de l'été. La journée était classée orange sur les routes. Toutefois, la chaleur était un lointain souvenir une fois sur la Côte Atlantique. À Biscarrosse par exemple, il y faisait à peine 25° en milieu d'après-midi. Les plus chanceux y ont déjà commencé leurs vacances, après une semaine suffocante. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.