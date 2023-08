Routes : l’heure des grands retours

Ce sont des voitures au pas, ce samedi matin sur l'autoroute A10. Les automobilistes roulent au ralenti et les arrêts sont fréquents. Aujourd'hui, la journée est classée rouge dans le sens des retours. Les vacanciers les plus courageux ont anticipé pour éviter les bouchons. "On s'est levé plus tôt. Au lieu de partir à dix heures ou onze heures, on s'est levé à cinq heures et demie pour partir à sept heures du matin", explique un vacancier. Pour les autres, c'est plus difficile. La solution est de faire une pause sur une aire d'autoroute en espérant que la situation s'améliore. "On a un bouchon de seize kilomètres, alors on s'est arrêté pour se reposer et manger" ; "le retour est toujours plus difficile que le départ, mais on va y arriver" confient des automobilistes. À midi, il y a plus de 600 kilomètres d'embouteillages sur l'ensemble du territoire. Il faut s'attendre encore à des retours compliqués en particulier dans le sens Bordeaux-Paris et dans la vallée du Rhône. TF1 | Reportage T. Vartanian, L. Adda, V. Gauquelin, M. Derre