Royaume-Uni : face aux pénuries, la désillusion des pro-Brexit à Stoke-On-Trent

En entrant à Stoke-On-Trent, au nord de Birmingham, il n'y a pas de doute, le dépérissement de l'activité saute aux yeux. Partout dans la ville, les magasins ferment. On ne compte plus les fonds de commerce à vendre et les échoppes abandonnées. "Il suffit de balader et de regarder", a fait constater une habitante. Pavel Suder est un cas particulier. Ce commerçant anglo-polonais importait des produits de sa terre natale. Cette activité est désormais impossible en raison des barrières douanières. Ses différentes boutiques ont fermé les unes après les autres. Alors, se pose le choix d'un retour au pays comme l'ont fait de nombreux Européens de l'Est qui, eux, n'ont pas attendu pour quitter l'Angleterre. Le Brexit a été voté à 70 % à Stoke-On-Trent, largement plus que la moyenne nationale. Les Britanniques n'avaient pas prévu que toute une main-d'œuvre qui faisait tourner des secteurs entiers de l'économie allait disparaître. Et c'est particulièrement vrai dans le transport routier, essentiel à l'économie de la région fondée sur le stockage et la redistribution. La pénurie des chauffeurs routiers se fait désormais sentir dans les entreprises. Les sociétés qui s'en sortent sont celles qui ont su garder leur main-d'œuvre internationale. Stoke-On-Trent est emblématique de la transition industrielle qui a marqué le Royaume-Uni. C'est une région historiquement travailliste mais qui a complètement basculé conservateur en 2019. Les gens se demandent vraiment si le Brexit valait le coup. Mais beaucoup espèrent la réouverture des frontières.