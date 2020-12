Royaume-Uni : la grande pagaille avant le Brexit

À Ashford dans le Kent au Royaume-Uni, le terrain est encore vague sur l'un des quatre sites censés accueillir les 10 000 camions quotidiens avant leur passage en douane. À partir du 1er janvier prochain, qu'il y ait un accord commercial ou pas, il sera impossible d'y couper. Cette impréparation, beaucoup d'habitants la redoutent. Sharon Swandale, porte-parole de l'association "Alliance", fustige les lacunes de son gouvernement et craint un immense chaos routier. "Chaque chauffeur devra passer a minima 20 minutes à la douane, et potentiellement jusqu'à 3 heures. Avec 10 000 camions par jour, c'est totalement impossible", prévient-elle. À quelques kilomètres plus à l'Est, les interminables files d'attente de poids lourds en direction du tunnel sous la Manche prouvent bien toute l'incertitude qui règne en Angleterre. Les entreprises d'import-export ont préféré augmenter de 20 % leurs échanges vers l'Europe, plutôt que de payer d'éventuel droit de douane à partir du 1er janvier. Donc, personne ne connaît pour l'instant le montant. Un flou, entretenu par l'absence d'accord entre l'Angleterre et l'Union européenne. Les négociations à choc sont principalement sur la question de la pêche. Le Royaume-Uni veut reprendre le contrôle de ses eaux, réputées très poissonneuses. Selon Michel Barnier, le négociateur européen, il ne reste plus que quelques heures pour parvenir à un compromis et surmonter le blocage sur la pêche.