Royaume-Uni : le prince Harry et Meghan Markle renoncent à leurs titres royaux

Il y a dix jours, l'annonce de Harry et Meghan, de vouloir se mettre en retrait de la famille royale, avait choqué les Britanniques. Ce samedi soir, un coup de tonnerre est de nouveau abattu dans le palais de Buckingham Palace. Fait rarissime, le couple renonce purement et simplement à ses titres royaux. Il doit en outre rembourser près de 3 millions d'euros pour la remise en état de leur résidence anglaise. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.