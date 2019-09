Royaume-Uni : le WC en or massif de l'artiste italien Maurizio Cattelan volé dans un palais

Les WC opérationnels en or 18 carats, œuvre de l'artiste italien Maurizio Cattelan, ont été dérobés samedi 14 septembre. Il s'agissait du deuxième trône le plus convoité d'Angleterre. L'œuvre est exposée dans le palais des ancêtres de Winston Churchill et ouverte aux visiteurs. Après avoir réservé, ils pouvaient s'y soulager. Sur le marché de l'art, ces toilettes sont estimées à cinq millions d'euros. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.