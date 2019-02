Royaume-Uni : des menus végétariens et végans chez les restaurateurs

Près d'1,5 million de Français disent ne plus manger de viande. C'est aussi le cas en Angleterre. Les fast-foods et les restaurateurs ont décidé de s'adapter à cette tendance. Des menus végétariens ou flexitaristes ont été insérés sur les cartes. Certains établissements proposent même à leurs clients de quoi composer leur menu. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.