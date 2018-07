Royaume-Uni : rencontre entre Trump et la reine Elizabeth II

C'est le moment le plus solennel, le plus codifié d'une visite officielle. Ce vendredi 13 juillet, Donald Trump et son épouse Melania ont été invités par la reine Elizabeth II pour partager un thé. Ce rendez-vous de cinq heures a eu lieu au château de Windsor. Et en même temps, des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés dans le centre de Londres pour protester contre la venue du président américain. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/07/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.