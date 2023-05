Rue de Tivoli : des obsèques un mois après

Les familles de Marion et Mickaël sont venues partager leur douleur à l'église Saint-Vincent-de-Paul à Marseille. Marion avait 31 ans et Mickaël 28 ans. Ce samedi matin, la cérémonie est réservée aux familles et aux proches. Mais de nombreux Marseillais restés en retrait viennent témoigner de leur solidarité. "Ça me fait de la peine", "c'est tellement triste", "je viens parce que ça m'a fait de la peine de voir ce jeune couple qui avait toute la vie devant eux", confient des habitants. Les familles des deux jeunes gens tenaient particulièrement à organiser cette cérémonie ensemble. Cela explique en partie le délai d'un mois entre le décès et les obsèques, car de nombreux parents vivent à l'étranger. Les analyses médico-légales ont aussi entraîné ce retard. Sur les marches, les couronnes de fleurs dévoilent les messages d'adieu, le registre de condoléances aussi. Alors que la cérémonie est en cours, les gens sont encore nombreux devant l'église. Après cet adieu commun, le couple sera inhumé séparément, Marion à Aix-en-Provence et Mickaël à Toulon, entouré de leurs familles. TF1 | ReportageT. Piereschi, P. Géli, S. Fargeot