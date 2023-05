Rue de Tivoli : les victimes attendent toujours d'être relogées

Les cercueils blancs de Marion, 31 ans et Mickaël 28 ans, sont côte à côte. Ils sont morts ensemble dans l'explosion d'un immeuble dans la rue de Tivoli, à Marseille. Les deux familles sont unies dans la douleur. Elles ont attendu un mois pour pouvoir enfin se rassembler, après de longues analyses médico-légales. Avec eux, les Marseillais partagent la douleur. Un mois après le drame, la vie du quartier n'a toujours pas repris son cours. Les immeubles fragilisés ont été consolidés par des étais. Plus de 200 personnes n'ont toujours pas regagner leurs domiciles. Comme Laurianne et Coline, deux colocataires logées par la mairie depuis un mois. Dans une petite chambre d'hôtel, elles vivent avec le strict nécessaire. Aujourd'hui, elles cherchent un nouveau logement. Car pour l'heure, elles se sentent délaissées par leurs assurances. Ce sentiment est partagé par de très nombreuses personnes délogées. Mickaël, membre du "collectif Tivoli 9 avril", n'a toujours pas accès à son immeuble. Il a dû trouver lui-même une nouvelle location. Et pourtant, il continue de payer le crédit de son appartement. TF1 | Reportage P. Géli, S. Fargeot, P. Lefrançois