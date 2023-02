Ruée sur les conserves : on manque de légumes français

Dans nos magasins, dans nos placards… Elles sont partout. L'an dernier, nous avons acheté 650 000 000 de conserves. Mais savez-vous vraiment où sont cultivés les légumes qu'elles contiennent ? Sur la boîte, c'est rarement indiqué. Rien n'y oblige les industriels. La majorité de ce que les Français consomment vient de l'étranger. Deux tiers des légumes en conserve et surgelés sont issus d'Espagne, d'Italie et de Belgique. En cause, chez nos voisins, les prix sont moins élevés et leurs méthodes sont différentes. Jean-Claude fournit une grande marque de conserve française. L'an dernier, la sécheresse a abîmé ses récoltes et sa production a baissé de 20%. En un an, 300 exploitants ont abandonné ces cultures trop fragiles. À terme, les professionnels craignent que la filière française disparaisse. Le ministère de l'Agriculture veut renverser la tendance et doit présenter plusieurs mesures la semaine prochaine. L’objectif est qu’au moins, la moitié soit transformée en France, comme c'était le cas jusqu'en 2010. TF1 | Reportage G. Bertrand, P. Dumortier, R. Hellec