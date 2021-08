Ruée vers la plage dans les Sables-d'Olonne

Dès 9h du matin, certains trépignent déjà de voir les copains aoûtiens enfin arriver. Chaque année, ils se retrouvent avec grande joie. A la cabane, aucune inscription au préalable n'est requise, il y a donc de la place pour tout le monde. D'autres profitent du chassé-croisé des vacanciers pour fouler un sable presque immaculé grâce à des travailleurs matinaux. Certains ramassent en majorité des algues, mais aussi des mégots et des masques. A 10h30, des aoûtiens sont déjà en vue. A peine arrivée, une famille fonce sur la plage. Deux heures plus tard, le soleil est au rendez-vous. Les juillettistes en profitent jusqu'au dernier moment. Juillettistes ou aoûtiens, il n'y a aucune différence pour les 43 nageurs sauveteurs des Sables-d'Olonne qui quadrillent la plage, sur terre et sur mer. "Souvent, les gens se lancent le défi d'être au bord et de toucher la bouée jaune. C'est pour ça aussi qu'on met notre embarcation à l'eau, c'est pour que si au retour ils ont du mal ou autre, on les prend avec nous et on les ramène au bord", explique Floriane.