Rues, ronds-points, parkings : maintenant, ils volent les plantes !

Le maire de Salignac-sur-Charente (Charente-Maritime), Jean-Michel Marchais, a investi dans des plantations pour embellir le village. Mais les voleurs sont passés par là. Dans cette commune, à une centaine de kilomètres, la même mésaventure. Cette aire pour camping-cars aurait dû être arborée, protégée de la route par une haie. Mais les voleurs, ici, ont vu grand. "En tout, on nous a volé plus de 300 arbres", affirme Myriam Portier, maire de L'Éguille-sur-Seudre. L'élue a fait peindre les branches principales en bleu pour dissuader les voleurs de revenir. Face à ces actes malveillants, les communes semblent bien démunies. Difficile de mettre en œuvre des moyens de protection, comme le fait Léon Bontemps, pépiniériste. Il n'est plus victime de vols, et pour cause. Pour protéger ses plants, même les moins chers, il a beaucoup investi. Les vols de plants semblent en progression dans les espaces verts et rares sont les communes qui investissent dans des systèmes anti-vols. TF1 | Reportage E. Braem, N. Forestier, C. Arfel