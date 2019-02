Rugby : les filles au cœur de la mêlée

Simple débutante ou joueuse de l'équipe de France, des milliers de filles sont en passe de s'approprier le rugby, un sport trop longtemps réservé aux garçons. Dans un club de la région parisienne, le nombre de filles a bondi depuis la rentrée : trois fois plus en l'espace d'un an. Une dynamique qui est nationale car on compte 22 000 joueuses dans notre pays cette année 2019. Et depuis 2010, les effectifs ont plus que doublé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.