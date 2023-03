Rugby : la démonstration de force des bleus

Renversant, percutant, emballant, les joueurs français ont été tous là dans un "Crunch" qui porte bien mal son nom ce samedi. Ce surnom donné aux chocs entre le pays et l’Angleterre, signifie croquer. Les Anglais ont été dévorés. L’essai de Thomas Ramos après deux minutes de jeu vient en préambule d’un festin d’une ampleur inédite en 117 ans à Londres (Angleterre). À la mi-temps, grâce à Thibaut Flament, puis Charles Ollivon, les Bleus ont déjà ingurgité entrée, plat et dessert, le tout arrosé d’une pluie très britannique qui en d’autres temps auraient largement favorisé l’Angleterre. Le score était de 27-3 à la mi-temps, à ce train-là les Français finiraient la rencontre à plus de 50 points. Impensable, aucune équipe ne l’a jamais réalisé en plus d’un siècle de rugby. Pourtant, c’est bien cela qui se dessine, sept essais à un, 53 points à dix. Même le staff est sidéré, il faut dire que plusieurs de ses membres ont été souvent battus sur ce stade en tant que joueurs. Après la défaite en Irlande, si un soupçon de doute avait pu s’immiscer chez les Bleus, il est aujourd’hui balayé. Le destin de l’Hexagone dans le rugby n’est plus entre ses mains, mais plutôt entre les mains de l’Irlande. Qu’importe, c’est un autre destin bien plus grand auquel aspirent les joueurs, gagner la coupe du monde cet automne au pays. TF1 | Reportage D. Piereschi