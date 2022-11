Rugby : les Bleues côté coulisses

Elles se sont préparées jusqu'au tout dernier moment. Elles sont appliquées, mais décontractées, alternant entraînement, musculation et récupération. Cette coupe du monde est aussi l'occasion de se familiariser avec la culture locale. Petit cours d'Ukulélé pour évacuer la tension. Car samedi, cette équipe de France s'apprête à jouer le match le plus important de son histoire. Dans le temple du rugby, l'Eden Park d'Auckland pour défier les Néo-Zélandaises, cinq fois championne du monde, un défi effrayant. Alors forcément ce soir, lors de la remise des maillots, l'émotion est forte. "Tu te dis, tu vas jouer les Black Ferns chez elles, à l'Eden Park, dans le stade mythique, quand tu connais l'histoire que ça a avec les All Blacks et tout ça, tu te dis, c'est dingue quoi", dit Gaëlle Hermet, troisième ligne aile de l'équipe de France de rugby. Pour se donner un peu de courage, elles ont répété leur cri de victoire qu'elles espèrent faire retentir une nouvelle fois samedi matin. TF1 | Reportage J.P Féret, I. Hirigoyen