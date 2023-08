Rugby : objectif Coupe du monde

De l'impatience et des sourires, ils étaient quelques-uns à attendre les joueurs du XV de France vendredi, à l'aéroport d'Édimbourg. Ils étaient avec un ou plusieurs maillots à faire signer, et ça continue sur le parking. L'accueil est chaleureux. Au même moment, sous le château en centre-ville, on ne respire pas encore l'odeur des grands rendez-vous de rugby. Le shopping a pour l'instant plus de succès. Les joueurs, eux, ont déjà investi Murrayfield où ils affronteront l'Écosse ce samedi. Dernier entraînement et dernières consignes données par le capitaine, Brice Dulin. Plus que quelques heures avant de jouer enfin un match de rugby. La semaine avait commencé comme les quatre précédentes, en marchant. Les Bleus répètent les actions au ralenti. Mais plus tard, c'est la surprise avec la découverte d'un nouvel instrument de torture. C'est en fait pour renforcer les muscles du cou. En parlant de muscles, la semaine est aussi marquée par la visite d'un gros bras de la natation, Philippe Lucas. Il est surtout venu pour délivrer un message. TF1 | Reportage D. Piereschi, B. Hacala, M. Dupont