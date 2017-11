Rugby : Le XV de France concède le match nul face au Japon

Après la défaite contre la Nouvelle Zélande et contre l'Afrique du Sud, le XV de France a disputé son quatrième match de la tournée d'automne au Japon le 25 novembre 2017. Alors que les Français étaient à la recherche d'une victoire, la rencontre s'est terminée en match nul (23-23). L'avenir de l'entraîneur devient incertain. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/11/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.