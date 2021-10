Running : la course au confort

Des nouveautés de la tête aux pieds, mais pour votre équipement, quelle est votre priorité ? "Le confort et un peu d'esthétisme", répond un joggeur. Et pour un senior, "un vêtement pour tout ce qui est anti-transpirant". Ce sont les t-shirts dernières générations comme celui proposé par Compressport international qui pèse à peine 45 grammes. "Souvent, on a des t-shirts qui viennent coller à la peau, qui est toute mouillée. Le fait d'avoir ses petites ventilations, on va vraiment venir respirer et vraiment réguler, la température du corps", explique la responsable trade marketing, Florine Marin. Au salon du running, la star, c'est la chaussure. "Si on a les bonnes chaussures, on ne sent pas les chaussures. Pour moi, c'est ça. Avant, on savait qu'on avait des chaussures au pied. Elles étaient beaucoup plus raides. Maintenant, elles sont beaucoup plus souples", témoigne Laurine Letellier, coureuse occasionnelle. Plus légère, plus confortable et aujourd'hui plus adaptée aux différents types de foulées. La chaussure standard, c'est du passé ou presque. Pour quatre coureurs réguliers sur cinq, l'autre compagnon indispensable est au poignet. "Une montre, c'est devenue essentielle maintenant", dit une femme. "Je me dis que s'il m'arrive quelque chose, on pourrait me localiser", dit une autre. Et même, désormais, vous ramenez chez vous. Le GPS fait reprendre presque exactement le même chemin. À 250 euros, elle fait aussi playlist musicale. Un nouvel exemple du juteux business du running qui mise tout sur le confort. Bientôt peut-être courir ne sera plus que du plaisir.