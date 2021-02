Rupture d'un glacier : une vallée dévastée dans l'Himalaya

Témoins impuissants de la catastrophe, des hommes ont tenté de prévenir les habitants en contrebas. Rien n'a pu arrêter le torrent, il a tout emporté sur son passage : les pierres, les arbres... Tout obstacle est détruit, puis englouti. Les deux barrages sur la rivière Alaknanda ont cédé. À l'intérieur, se trouvaient une centaine d'employés de la centrale. Ils se sont retrouvés piégés. Plus loin, c'est le camp des gardes-frontières tibétains qui est submergé. Les baraquements et les installations sont complètement ensevelis, et avec sans doute 150 personnes. Pourtant, quelques dizaines de minutes après le passage du torrent de boue, les secouristes sont déjà au travail. Ils cherchent des disparus sous la boue, en creusant à l'emplacement des maisons. "En raison de l'eau et des débris qui descendent vers l'aval, nous avons alerté toutes les zones et évacué les gens près des berges pour éviter d'autres dégâts", explique Vivek Pandey, responsables des opérations de secours. Que s'est-il passé ? Cette région de l'Himalaya est victime du réchauffement climatique. Certains glaciers se décrochent, des sommets montagneux se transforment en lacs de glace, puis en torrents inondant les vallées et leurs habitants. Il y a deux ans, des scientifiques alertaient déjà sur ce risque de catastrophe naturelle, "des phénomènes spontanés".