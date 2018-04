Comment les Russes ont-ils réagi face aux frappes occidentales en Syrie ?

Apparemment, les frappes américaines, françaises et britanniques ne sont pas la principale préoccupation des Russes. Cependant, ces derniers n'approuvent pas la participation des occidentaux dans ce conflit. Ils sont plutôt pour une table ronde avec des discussions. Les détails en images. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.