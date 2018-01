Russie : l'opposant russe Alexeï Navalny a été interpellé par la police à Moscou

La situation politique est tendue en Russie à moins de deux moins de l'élection présidentielle. Le principal opposant à Vladimir Poutine Alexeï Navalny ne peut pas se présenter après une condamnation pour escroquerie. Il avait appelé à manifester dans les plus grandes villes du pays pour dénoncer ce "complot". L'opposant numéro un au Kremlin a été arrêté par la police après avoir rejoint ses partisans réunis à Moscou ce dimanche. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.