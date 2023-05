Russie : le retour en grâce de Staline

C'est le rassemblement annuel des communistes russes à Moscou. Hommage à Lénine, fondateur de l'Union soviétique, et à son successeur Joseph Staline, l'un des dirigeants les plus brutaux du XXe siècle. Cette foule dense, fleurs à la main, vient se recueillir devant sa tombe, sous les murailles du Kremlin. Souvenir d'un homme impitoyable au moment où la Russie se dit en danger. Cette nostalgie de Staline dépasse le Parti communiste en Russie. Depuis plusieurs années, l'homme est réhabilité. Et aujourd'hui, d'après les enquêtes d'opinion, les trois quarts des Russes ont une image positive de Staline. Responsable de plus de 20 millions de morts d'après les calculs des historiens, près de 18 millions d'habitants déportés au Goulag, et pourtant, Staline fait aujourd'hui partie du paysage en Russie. Cette année, un nouveau buste a même été inauguré à Volgograd. Retour en grâce pour l'homme qui a dirigé d'une main de fer l'Union soviétique pendant 30 ans. Obsédé par les complots, Staline élimine toute opposition, décime l'état-major de l'armée et fait même fusiller ses amis et des membres de sa propre famille. Terreur, culte de la personnalité et politique de toute-puissance. Pour le réhabiliter, ses exactions sont aujourd'hui minimisées et l'histoire russe met en avant le vainqueur de l'Allemagne nazie. Une guerre gagnée au prix de 27 millions de morts soviétiques. Staline pourrait même faire son retour sur la carte de la Russie. Dans le sud du pays, il est désormais question de renommer Volgograd pour lui redonner son nom précédent, Stalingrad. En attendant la parade militaire du 9 mai, l'emblématique Place Rouge reste fermée, une mesure de sécurité inédite. TF1 | Reportage J. Garro, M. Merle, E. Dabbakh