Russie : les femmes derrière Poutine ?

Une formation au combat en Sibérie occidentale, nous sommes au cœur de la Russie pour filmer cet entraînement réservé aux femmes. Leur instructeur revient du front ukrainien. Ses femmes s’exercent au maniement des armes et à la médecine de guerre, trois fois par semaine, pour être prête à défendre la Russie. Une Russie sur le qui-vive. Nous sommes pourtant à Iekaterinbourg, très loin de l’Ukraine. Le front est à près de 2 000 kilomètres, mais le rappel de la guerre est omniprésent. Et les portraits des hommes mobilisés s’affichent partout. Démonstration d’un patriotisme exacerbé dans une société où dénigrer l’armé russe est passible de prison. Nous retrouvons Dacha. Cette mère de trois enfants suit aussi une instruction militaire. Son mari est en ce moment sur le front. “J’attends le retour de mon homme, c’est ce qui me donne la force de vivre. Bien sûr, il me manque l’épaule d’un mari à la maison, mais j’éduque assez bien mes garçons. Ils voient que j’aime la patrie et prennent exemple sur moi”, confie-t-elle. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Garro, G. Parrot, E. Dabbakh