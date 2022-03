Russie / Ukraine : la guerre sur tous les fronts

Encore ce vendredi, les troupes russes gagnent du terrain comme ici, à l’Est du pays, dans le Donbass. Face à eux, des Ukrainiens qui tentent de résister. Depuis le début de la guerre, ils combattent l’ennemi en embuscade, cachés dans la forêt. Au neuvième jour de combats de plus en plus intenses, cette carte nous montre l’invasion russe en Ukraine, au Nord, à l’Est, puis au Sud. En revanche, statu quo sur Kiev. Ces images satellites montrent l’interminable colonne de chars russes aux portes de la ville. Depuis quelques jours, les tanks n’ont pas avancé. Une triple offensive menace la capitale ukrainienne et elle semble imminente. En tout, plus de 15 000 Russes encerclent la ville. Difficile pour autant d’avancer. Kiev et ses 839 kilomètres carrés fait huit fois la taille de Paris. Plus au Sud, Kherson est déjà entre les mains des Russes. À Marioupol, principal port ukrainien sur la mer d’Azov, les bombardements s’intensifient. Objectif : créer un corridor terrestre entre la Crimée, annexée en 2014, et les séparatistes du Donbass. T F1 | Reportage A. Basar, M. Debut, J. Lacroix-Nahmias